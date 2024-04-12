ضبط 200 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحوزة شخصين في مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بمطروح لحيازتهما قرابة 100 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركياً جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح عن ضبط مالك محل لبيع المواد الغذائية حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10290 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

وضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن ملكه بدائرة قسم شرطة الضبعة، وبحوزته 10650 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مجهولة المصدر ومهربة جمركياً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.