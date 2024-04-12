الداخلية تضبط لصوص "الموتوسيكلات واللوحات الإرشادية" في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "من بينهم عميل سيء النية ولإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف تخصص نشاطهم في سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 14 واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات بني سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وضبطت الأجهزة الأمنية، عامل لقيامه بارتكاب واقعة سرقة سيارة مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض التصرف فيها بالبيع، وضبط خفير خصوصي - مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية - 3 جوازات سفر من داخل مسكن مالك مطعم - مقيم بذات الناحية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك "ضُبط " وكسر الخزينة بإستخدام أجنة، جاكوش " ضُبطا"، كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم"تم ضُبطه والمسروقات".

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط عاطلان -مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية حال قيامها بفك لوحات إرشادية بإحدى الطرق بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة بقصد السرقة، وبحوزتهما 10 لوحات إرشادية - مجموعة من الأدوات - سيارة نصف نقل قيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.