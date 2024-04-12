الداخلية توزع هدايا على المسنين والأيتام احتفالا بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام (أصحاء - ذوى الاحتياجات الخاصة) احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع عبوات "كعك العيد" وملابس العيد عليهم.

وفي لفتة إنسانية من الوزارة نحو هؤلاء الأطفال الأيتام فقد تم اصطحاب عدد من هؤلاء الأطفال للمحال التجارية لشراء ملابس العيد لهم وهو ما ساهم في زيادة فرحة وسعادة هؤلاء الأطفال ببهجة العيد.

وقامت وزارة الداخلية بتنظيم زيارات لدور رعاية المسنين تم خلالها توزيع عبوات "كعك العيد" على النزلاء، وذلك في ضوء حرص الوزارة على رعاية هؤلاء النزلاء في مختلف المناسبات.

وكان لتلك المبادرة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على الأطفال الأيتام والمسنين كما أعرب القائمين على دور الرعاية عن خالص تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على مساهمتهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.