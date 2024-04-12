مصدر يكشف موقف التقديم لمسابقات التوظيف خلال العيد.. وموعد "امتحانات المعلمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز يتابع خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتي بدأت الثلاثاء الماضي وتستمر حتى الأحد المقبل، استمرار التقديم الإلكتروني على موقع بوابة الوظائف الحكومية وذلك في المسابقات المختلفة التي ينفذها الجهاز.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الجهاز يقوم بتنفيذ عدد من المسابقات لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، منها مسابقة شغل ١٠٠٠ وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف، والذي بدأ التقديم فيها منذ ٢ حتى ١٦ أبريل الجاري، كما ينفذ أيضا مسابقة شغل ١٧٠ وظيفة سائق وعامل حرفي بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد استئناف أعمال الامتحانات في مسابقة شغل وظائف معلم فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد غدًا الأحد، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.. مشددًا على ضرورة الالتزام بالحضور في الأيام والمواعيد المحددة لكل متقدم، حيث لا يوجد امتحانات لمن تخلف عن الموعد المقرر له.

وعن عدد المتقدمين في مسابقة شغل ٩٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، أوضح أن عدد المتقدمين لخوض المسابقة بلغ ٢٦٠٧٥٠ متقدمًا.