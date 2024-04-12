طوارئ العيد ومخرجات الحوار الوطني.. ماذا حدث في وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 6 حتى 12 أبريل 2024، إذ جاءت أبرز تلك الأنشطة كالآتي:

في يوم الأحد 7 أبريل، أعلن وزير التنمية المحلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة إصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

وشدد الوزير على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد لتأمين ساحات الصلاة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وفي يوم الإثنين 8 أبريل، بعث وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بهذه الذكرى المباركة.

واستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار، في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ تم عقد اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بالمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية.

كما شارك وزير التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 285 برئاسة رئيس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أكد رئيس الوزراء على أن الرئيس السيسي أعلن أنه تم تسليم مُخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني له، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية، وسنعمل فور وصولها لنا على تنفيذها.

وأضاف رئيس الوزراء أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس.

وفي يوم الأربعاء ٩ أبريل، تابع وزير التنمية المحلية، مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين.

وشدد الوزير على ضرورة تواجد كافة القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد وفقا لخطط العمل التي وضعتها المحافظات واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

وفي يوم الخميس ١١ أبريل، تلقى الوزير تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لأجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي قيام المحافظين بمتابعة أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .