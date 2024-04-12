هل تعالج مشروبات الشعير حصوات الكلى؟.. الصحة تحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن عدة مشروبات تقلل تكوين حصوات الكلى للمواطنين، وذلك حفاظا عليهم من الحصوات.

ووفقا لمنشور توعوي للوزارة، فإن المشروبات هي:

- المياه: إذ يجب الاعتماد عليها بشكل أساسي.

- عصير التوت البري.

وبحسب الوزارة، فإن مشروبات الشعير والبقدونس لا تعالج الحصوات لكنها مُدرة للبول.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الكشف المبكر والمتابعة والعلاج بالمجان، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.