الداخلية توزع هدايا على المواطنين بالشوارع احتفالا بالعيد.. فيديو

وقد لاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص الوزارة على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك .. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

القاهرة - سامية سيد - واصل رجال الشرطة مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلى السيارات فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الإجتماعى بجانب الدور الأمنى فى مختلف المناسبات والاحتفالات.

محمد يوسف

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