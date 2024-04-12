شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تشارك فى معرض أثرى مؤقت بمتحف كليفلاند بالولايات المتحدة بـ11 قطعة أثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اِفتُتح، اليوم، بمتحف كليفلاند للفن بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان "إفريقية بيزنطة"، المعرض الأثري المؤقت في جولته الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء مدة عرضه في محطته الأولى بمتحف المتروبوليتان بمدينة نيويورك، وسيستقبل المعرض زائريه اعتبارًا من يوم غد السبت 13 إبريل الجاري.



قطع أثرية (1)

جاء ذلك بمشاركة وفد رسمي من وزارة السياحة والآثار برئاسة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي ألقى كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن سعادته بحضور الافتتاح الرسمي لهذا المعرض الذي يُعد أحد أوجه التعاون القائم والمثمر بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف كليفلاند، مشيراً إلى أن أهمية المعارض الأثرية الخارجية حيث أنها نافذة للتعرف على مختلف الثقافات والحضارات في العالم، كما تتيح فرصة للتعمق في التاريخ بطرق أكثر فعالية والتأكيد على مفاهيم الشمولية والاستدامة.



قطع أثرية (2)

وأشار إلى أن مصر قدمت طوال تاريخها نموذجا للتعايش بين الثقافات والأعراف المختلفة وقد تناغمت على أرضها العديد من الحضارات وكانت علاقاتها مع مختلف الدول مؤثرة، كما لعبت مصر دورًا هاماً في ازدهار العلاقات والتبادل الثقافي مع الإمبراطورية البيزنطية، مؤكدا على أهمية مصر الاستراتيجية بالنسبة للعالم البيزنطي، نظرًا لموقعها الذي يتصل بغرب آسيا وشمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، كما أنها كانت مركزًا دينيًا وفكريًا واقتصاديًا لبيزنطة لمئات السنين.



قطع أثرية (3)

وفي نهاية كلمته حرص رئيس قطاع الآثار المصرية علي توجيه الدعوة للشعب الأمريكي إلى زيارة مصر والاستمتاع بحضارتها العريقة.



قطع أثرية (4)

ويضم المعرض 11 قطعة أثرية من بينهم 4 قطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير وقطعتين من مقتنيات المتحف القبطي و 5 من مقتنيات دير سانت كاترين، وتتنوع القطع ما بين أيقونات وأعمال معدنية من تيجان وشمعدانات بالإضافة إلى كرسي كأس ومخطوط. ومن المقرر أن يستمر المعرض بمتحف كليفلاند حتى 21 يوليو 2024.



قطع أثرية (5)

ومن الجدير بالذكر أن المعرض يشارك فيه 10 دول على مستوي العالم من بينها إيطاليا، وانجلترا، وتونس، والسودان، وألمانيا، وقد تم افتتاحه في محطته الأولي في متحف المتروبوليتان في نوفمبر الماضي.



قطع أثرية (6)



قطع أثرية (7)