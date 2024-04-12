شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أمريكى: إيران قد تشن هجوما مباشرا على إسرائيل فى غضون ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، بأن إيران قد تشن هجوما مباشرا على إسرائيل في غضون ساعات ردا على قصف القنصلية الإيرانية بدمشق، والهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل هو أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تتحقق.

كما تحدثت وسائل الاعلام الأمريكي أن الهجوم الإيراني المحتمل قد يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ لقصف أهداف عسكرية داخل إسرائيل.