شكرا لقرائتكم خبر عن لو السواق رفع عليك الأجرة فى الجيزة.. اتصل بهذه الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر بمواقف السرفيس ومحطات البنزين في محافظة الجيزة حملات رقابية وتفتيشية يومية للتأكد من التزام السائقين بتعريفات الركوب المحددة وعدم استغلال المواطنين وضبط مخالفات السير لبعض المركبات، إذ كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق مع إدارات المرور ومديرية التموين ومباحث التموين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجهاز السرفيس وأجهزة الرصد والمتابعة بالاستمرار في شن الحملات المفاجئة والدورية على الطرق والمحاور والمواقف مع تفعيل القانون بمنتهى الحزم حيال المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم دفع سوى أجرة الركوب المحددة والمعلقة بالمواقف والإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات تحدث بمواقف السرفيس وأي استغلال من قبل السائقين.

وتسهيلًا على المواطنين، خصصت محافظة الجيزة أرقامًا، يستطيع المواطن بها الإبلاغ عن أي مخالفات من سيارات السرفيس سواء بعدم الالتزام بأجرة الركوب أو بخط السير، وذلك على النحو الآتي: خطوط 35855722 - 35863004 - 35869193 - 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.