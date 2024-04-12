شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشدد على التصدى للغش بامتحانات نهاية العام للإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية بمواجهة الغش بامتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتطبيق القانون بحزم وحرمان أي طالب يثبت ضبطه يروج للغش وخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مع تطبيق الباركود بورقة الأسئلة لسهولة الوصول إلى الغشاشين ومحاسبتهم.

وشددت الوزارة على أهمية ضبط لجن السير ومنع دخول الطلاب بأجهزة محمول داخل اللجان وتحذيرهم بشدة من خطورة حيازة المحمول داخل اللجنة لأن حيازة المحمول تؤدى إلى حرمان الطالب من امتحان المادة التي يؤدى فيها الامتحان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو ٢٠٢٤، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم اجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4 مارس الجاري.