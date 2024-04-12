الرد لم يتأخر.. مصرع عنصر إجرامي أطلق النار على شرطي بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

72 ساعة فقط احتاجتها الشرطة للرد على واقعة إصابة أمين شرطة بطلقتين على يد عنصر إجرامي في أثناء مداهمة بمركز العياط، تبادل لإطلاق النار انتهى بمصرع المتهم.

البداية تعود إلى ورود معلومات للواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة باختباء عنصر إجرامي في أحد المناطق بمركز العياط يتخذها مسرحًا لنشاطه الآثم.

فريق بحث شكله العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب رصد نشاط المتهم، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية يتخذ جزيرة نيلية مسرحًا لنشاطه في تجار المخدرات مع حيازته سلاح ناري للدفاع عن نشاطه.

بتقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية الوكر بقيادة الرائد أحمد الملطاوي ومعاونه الرائد باسم أبو الدهب وحدث تبادلا لإطلاق النار مما أسفر عن إصابة أمين شرطة برصاصتين بالظهر وتم نقله إلى مستشفى العياط ومنها إلى مستشفى الشرطة.

مع فرار المتهم مستغلا درايته بتضاريس المنطقة طاردته الشرطة وحدث تبادلا لإطلاق النار بالأمس مما أسفر عن مصرعه وضُبط بجوار جثته بندقية آليس وكمية متنوعة من المخدرات.