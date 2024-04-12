إقبال كبير على الحدائق العام في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الحدائق العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024، إذ حرص العديد من المواطنين على اصطحاب أبنائهم إلى التنزه في تلك الحدائق تعبيرًا عن فرحة العيد.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" عددا من الأطفال متواجدين داخل الحدائق العامة يلعبون كرة القدم وغيرها من الألعاب في ظل الطقس الجديد والمعتدل التي تشهده القاهرة والجيزة اليوم.

وحرص المواطنون على التواجد داخل الحدائق العامة بمشاركة أطفالهم، وسط أغاني العيد الذي اعتاد المصريين على سماعها في هذه المناسبة.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.