حدث في 8 ساعات| إقبال على الحدائق في ثالث أيام العيد.. ومجلة بريطانية تبُرز مقومات مصر في سياحة اليخوت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان مصر للطيران أسباب عودة رحلتها من جدة بدون المعتمرين، ومجلة بريطانية تبُرز في ملف خاص عن مصر مقوماتها في سياحة اليخوت.

ويستعرض الخليج 365 خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

سها جندي: الدولة المصرية تحارب الهجرة غير الشرعية بشكل حاسم حرصاً على حياة الأبناء

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا في ملف مجابهة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت في وقف خروج تلك الهجرات من شواطئها بدء من عام ٢٠١٦- كما تعمل على توفير البدائل الناجحة

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"مصر للطيران" تكشف أسباب عودة رحلتها رقم MS4413 من جدة بدون المعتمرين

أعلنت شركة مصر للطيران، أن رحلتها رقم MS4413 من طراز B737-800 والتي كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار جدة الدولي، عادت إلى برج العرب بدون ركاب

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مجلة بريطانية تبُرز في ملف خاص عن مصر مقوماتها في سياحة اليخوت

أبرزت، مجلة SuperYachtknowledge البريطانية التي تُعد أحد أهم وأكبر المجلات المتخصصة في سياحة اليخوت، والتي توزع بين عدد كبير من ملاك وقائدي اليخوت في العديد من دول العالم، في عددها

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إقبال كبير على الحدائق العام في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

شهدت الحدائق العامة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إقبالا كثيفا من المواطنين في ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024، إذ حرص العديد من المواطنين على اصطحاب أبنائهم إلى التنزه في تلك الحدائق تعبيرًا عن فرحة العيد.

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التضامن: التدخل السريع تعامل مع 4000 حالة "مواطنين بلا مأوى" منذ بداية 2024

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قيام فريق التدخل السريع المركزي وفرق التدخل السريع المحلية على مستوى محافظات الجمهورية بالتعامل مع أكثر من 4000 حالة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.

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توجيه من وزير العمل بشأن تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وجّه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، مديري مديريات العمل ومكاتبها في المحافظات، متابعة تنفيذ قرار إجازة مدفوعة الأجر أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتكثيف

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أبرزها اللحوم والألبان.. "الزراعة" تستقبل أكثر من 600 عينة من الشحنات الصادرة والمستوردة

أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية QCAP التابع لوزارة الزراعة، أنه نظرا لدور المعمل المحوري في منظومة الرقابة على المنتجات الزراعية والغذائية الموجهة للصادرات أو للسوق

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رئيس المتحف القومي للحضارة: إقبال كبير من الزائرين خلال عيد الفطر

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط إن المتحف لاقى إقبالًا كبيرًا من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وزيرة الهجرة تشيد بوطنية المستثمرين المصريين بالخارج وحرصهم على الضخ داخليا

شاركت إيمان الشريف، الرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن، في الحملة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان «مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر»، لتوضيح أهمية الترويج لدور

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