شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حضانة اعرف 6 أفكار جديدة تجعلها صديقة للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحضانات الخضراء منهجية جديدة تسعى الدولة إلى تطبيقها للحفاظ على البيئة، والتوعية ونشر الثقافة بأن تكون الأماكن والأطفال أصدقاء للبيئة منذ الصغر.

خلال هذا التقرير يتم تقدم عدد من الأفكار الجديدة التى حددها بعض المتخصصين لمساعدة الحضانات على أن تصبح حضانات خضراء صديقة للبيئة.





أولا المساحات الخضراء

ثانيا الغذاء الصحى

ثالثا منع استخدام البلاستيك

الحضانات الخضراء لا بد أن تشجع الأطفال على عدم استخدام المواد البلاستيكية بالتدريج، لزيادة التوعية العملية بقضية التلوث البلاستيكى، وتشجيعهم على استخدام زجاجات مياه صحية بعيدة عن العبوات العادية.





رابعا الزى المدرسى والكتب





خامسا استخدام الدراجات

سادسا المنهج