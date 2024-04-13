النشرة المرورية.. سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، انتظامًا بحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينتي الزقازيق وبنها إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومن نزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي، وأعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كما شهد الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي سيولة مرورية، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

وفي محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان شهدت حركة السيارات سيولة بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وبمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشهد شارع الهرم سيولة مرورية في الاتجاهين.

وفيما شهد كوبري أكتوبر سيولة مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وفي الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات خفيفة متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري.

وظهرت سيولة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد في الاتجاهين.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.