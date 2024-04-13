قرار عاجل ضد أمين شرطة تجاوز مع أحد السياح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف مصدر أمني، تفاصيل إنهاء خدمة أمين شرطة نسبت إليه تخل بواجبات عمله في جهاز الشرطة.

وقال المصدر الأمني، إن قرار الفصل جاء بعد إثبات أمين الشرطة التجاوزات في حق أحد السياح.