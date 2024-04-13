خناقة طلبة.. كيف أنهى طالب حياة زميله في القليوبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب - مقيم بدائرة المركز- مصاب بجرح طعني وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال وبسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بين نجله المتوفى وآخر (طالب – مقيم بدائرة المركز)، لخلافات حول الجيرة تعدى خلالها على نجله بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.