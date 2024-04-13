لترشيد الاستهلاك.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 145 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة الماضية، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

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