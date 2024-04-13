"50 كيلو حشيش".. سقوط ديلر الصالحية الجديدة في قبضة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

مكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة عاطل بالشرقية، بقيمة مالية بلغت 3.5 مليون جنيه.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تابعت قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر " الحشيش"، وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بقيمة مالية بلغت 3.5 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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