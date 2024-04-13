طلب إحاطة لمواجهة انتشار الأغذية الفاسدة خلال العيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، من انتشار الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مطالبًا الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة بصفة خاصة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة المواطنين.

وقال "قورة" في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن أكبر دليل على انتشار هذه الظاهرة

ما قامت به إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج بتحرير 99 محضرًا للمنشآت المخالفة وغير المرخصة؛ وذلك خلال المرور على 130 منشأة غذائية وضبط 316 كيلو و144 لتر منتجات غذائية فاسدة وتشكل خطرا على صحة المواطن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتساءل النائب أحمد عبد السلام قورة، قائلًا: إذا كان هذا هو الوضع داخل محافظة سوهاج فما هو الوضع في باقي المحافظات على مستوى الجمهورية؟، وهل رصدت مديريات الصحة مثل هذه المخالفات مثلما حدث بمحافظة سوهاج؟، مطالبًا وزير الصحة بموافاته بجميع المخالفات التي تم رصدها بمختلف المحافظات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد المخالفين.

كما تساءل النائب أحمد عبد السلام قورة عن دور المحافظين وقيادات المحليات تجاه مثل هذه الملفات، مطالبًا بتشكيل لجان داخل مختلف المحافظات تكون مهمتها رصد مثل هذه المخالفات وتقديم مرتكبيها للمحاكمات العاجلة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد أن انتشار هذه الظاهرة يشير إلى وجود مافيا لبيع الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية على حساب صحة المواطنين، مطالبا الحكومة بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة وتطبيق القانون ضد مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة.