شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب منطقة شيتسانج جنوب غربي الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة محافظة "روتوج" بمنطقة "شيتسانج" ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين في الساعة 1:44 مساء اليوم السبت (بتوقيت بكين)، وفقاً للمركز الصيني لشبكات الزلازل.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 33.56 درجة شمالاً وخط طول 81.84 درجة شرقاً وعلى عمق 10 كيلومترات.