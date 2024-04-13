"نمر عربيات بأساميهم".. إزاي تختار أرقام مميزة لسيارتك مثل حسن شاكوش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

ضجة كبيرة أثارتها صورة جمعت المطربين حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا وفي الخلفية سيارات فارهة بأرقام سيارات مميزة بأسماءهم.

ورد حسن شاكوش في فيديو على الانتقادات "نمر العربية بـ50 مليون.. كله بشقانا وتعبنا".

ومن خلال موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية، يمكن لأي شخص شراء لوحة معدنية للسيارات بأرقام مميزة يختارها بنفسه.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة:

1 - تسجيل الدخول على موقع لوحتك التابع لوزارة الداخلية عبر الرابط

https://lo7tak.com.eg/Lo7tak/f/UserPages/makeYourSign.xhtml

2- اضغط على كون لوحتك واختر الأرقام والحروف المميزة

3- أرسل الطلب لإدارة الموقع ثم يُعلمك لاحقًا بالقيمة الافتتاحية للوحة

4- يطرح الموقع لوحتك في مزاد

5- يتم دفع تأمين 10 آلاف جنيه لدخول المزاد

6- ادخل المزاد على لوحتك بأعلى سعر لتحصل عليها

7 - يتم الدفع في أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو من خلال بطاقات الائتمان.

يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية ويتم النص فيها على الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور كما تنص على حق التوريث.

يذكر أن المبالغ المحصلة من اللوحات المعدنية المميزة تؤول عقب التسوية لصالح صندوق تحيا مصر.

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