لتجنب أخطاء الفواتير.. طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأ مشتركو فروع شركات توزيع الكهرباء في البحث عن طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا عن استهلاك شهر أبريل 2024، لتفادي أخطاء الفواتير وضمان إصدار فاتورة معبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الطرق التي يمكن من خلالها تسجيل المشترك قراءة عدادات الكهرباء "الميكانيكية والقديمة والتقليدية" إلكترونيًا بدءًا من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر، كالتالي:

1- تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- تحميل تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.

3- الاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على 121 وإبلاغ القراءة.

خطوات تسجيل قراءة عداد الكهرباء

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، الخطوات التي يمكن للمشترك من خلالها تسجيل قراءة عداد الكهرباء، وهي:

1- اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة "قراءة العدادات".

2- إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

3- إدخال البيانات المطلوبة، وهي: رقم العداد، المنطقة، العنوان، قراءة العداد الشهرية.

4- الضغط على أيقونة التسجيل.