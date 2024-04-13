بدء موسم حصاد وتوريد القمح وتوجيهات عاجلة من وزير الزراعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بدء موسم حصاد وتوريد محصول القمح للموسم الحالي، في مختلف محافظات الجمهورية.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومديري مديريات الزراعة بالمحافظات، برفع حالة الاستعداد القصوى، للتيسير على المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد، وتقديم كل سبل الدعم لهم، وإزالة أي معوقات قد تواجههم.

وشدد "القصير"، على ضرورة تواجد كل المسئولين المعنيين بالمحافظات بشكل دائم في الحقول، والمتابعة المستمرة وتشكيل غرف عمليات فرعية، تستقبل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمزارعين، خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن الدولة تقدم مختلف أشكال الدعم للمزراعين، وخاصة مزارعي المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وهو ما تجلى في قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر استلام المحصول إلى 2000 جنيه بدلًا من 1600 جنيه للأردب، بهدف تشجيع وتحفيز المزارعين وضمان حصولهم على عائد مناسب.

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