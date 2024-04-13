شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على تفاصيل مشروعات وزارة الرى للحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎نفذت وزارة الموارد المائية والري العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول لمواجهة التغيرات المناخية وحصاد مياه الأمطار، وهى عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية .

‎وفى مجال مواجهة التغيرات المناخية ومشروعات حصاد مياه الأمطار

‎1- تم تنفيذ 268 عملا صناعيا بمحافظات الصعيد بتكلفة 1.68 مليار جنيه .

‎2- جاري تنفيذ 70 عملا صناعيا بتكلفة 1.33 مليار جنيه .

‎3- مستهدف 69 عملا صناعيا بتكلفة 4.61 مليار جنيه .

‎4- تم تنفيذ 1359 عملا صناعيا بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بقيمة 5 مليارات جنيه وجارى تنفيذ 20 عملا صناعيا بقيمة 480 مليون جنيه ومستهدف 20 عملا صناعيا بتكلفة 5.60 مليار جنيه .

‎5- يجرى مراجعة أعمال الحماية لزيادة سعتها الاستيعابية فى ظل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تطرف هيدرولوجى .

