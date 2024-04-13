3 مصابين في حادث أمام المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قادمة من الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد قئدها.

فقدان السائق التحكم في عجلة القيادة نتج عنه انحراف السيارة وانقلابها أمام المتحف المصرى الكبير، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.