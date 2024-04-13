أخبار مصر

3 مصابين في حادث أمام المتحف المصري الكبير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري، اليوم السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قادمة من الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد قئدها.

فقدان السائق التحكم في عجلة القيادة نتج عنه انحراف السيارة وانقلابها أمام المتحف المصرى الكبير، مما أسفر عن سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا