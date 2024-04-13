شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: الاستيلاء على سفينة مدنية انتهاك للقانون الدولى وقرصنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض يؤكد أن الاستيلاء على سفينة مدنية انتهاك للقانون الدولي وقرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

كما أفادت القناة بأن البيت الأبيض يؤكد العمل مع شركائنا لمحاسبة إيران على أفعالها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن البيت الأبيض قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عاد إلى واشنطن اليوم مختصرا عطلة مطلع الأسبوع للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن الأحداث بالشرق الأوسط.

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنه تم إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وأكدت شبكة إسرائيل هيوم أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل شمال إسرائيل، مشيرة إلى أنه سمع دوى انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء بلدات حدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.