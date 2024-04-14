شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية تعلن حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأى رد إسرائيلى على مقارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن فصائل عراقية تعلن حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأى رد إسرائيلي على مقارها.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي حتى السابعة صباحا.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، مضيفا أننا مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ونتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك.