نجيب ساويرس عن لقائه ملك مصر السابق "فؤاد الثاني": قمة في التواضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

نشر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس عبر "X" اليوم السبت صورة تجمعه بأحمد فؤاد الثاني نجل الملك فاروق، ملك مصر السابق.

وعلق ساويرس على الصورة قائلًا: "سعدت بلقاء والتعرف على جلالة الملك فؤاد الثاني ملك مصر وأسرته في زيارته للجونة، وشغفه بزيارة كل معالم مصر".

وتابع رجل الأعمال المصري واصفًا أحمد فؤاد الثاني: قمة في التواضع والأخلاق الرفيعة.

يذكر أن الملك أحمد فؤادالثاني، آخر ملوك أسرة محمد علي، ووالده الملك الراحل فاروق، ووالدته الملكة ناريمان.

والملك أحمد فؤاد الثاني، من مواليد 16 يناير 1952، بالقاهرة، وأصبح ملكًا على مصر تحت الوصاية في 26 يوليو 1952، بعد الإطاحة بوالده الملك فاروق بعد ثورة 1952.

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