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ننشر مواقيت الصلاة الأحد 14/4/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:58  ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 30: 3
موعد صلاة المغرب 6:22 م
موعد صلاة العشاء  7:42

الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:01 ص
موعد صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:49 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:53
موعد صلاة الظهر 11:51 م
موعد  صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:19 م
موعد صلاة العشاء 7:39  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:51
وقت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة  العصر 3:16 م
وقت صلاة المغرب 6:08 م
وقت صلاة العشاء 7:26 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02  ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 19: 3
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:27

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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