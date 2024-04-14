شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: صافرات الإنذار دوت 720 مرة جراء الهجوم الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إذاعة جيش الاحتلال، أن صافرات الإنذار دوت 720 مرة في مواقع مختلفة جراء الدفعة الأولى من الهجوم الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال قال إن مقاتلات سلاح الجو اعترضت عشرات المسيرات خارج حدود إسرائيل.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم تعد هناك حاجة لبقاء الإسرائيليين قرب الأماكن الآمنة.

ذكرت وسائل الإعلام، أن إسرائيل طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث الهجوم الإيراني.