شكرا لقرائتكم خبر عن 11 كلية بالمرحلة الأولى.. تفاصيل إنشاء جامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، من إعداد ملف تأسيس الجامعة الأهلية وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الخامس، كما تم تسليم الملف إلى مجلس الجامعات الأهلية للدراسة .

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى جامعة القاهرة الأهلية بـ11 كلية فى المرحلة الأولى للجامعة بالإضافة إلى 16 برنامجا متميزا فى كافة التخصصات ، وتقام جامعة القاهرة الأهلية على 290 فدانا على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم قائمة البرامج الدراسية فى جامعة القاهرة الأهلية: هندسة الطاقة المستدامة، وهندسة تكنولوجيا العمارة، وهندسة عمليات البتروكيماويات، والأمن السيبراني والشبكات، وعلوم البيانات، وهندسة البرمجيات، والطب والجراحة، وطب الفم والأسنان، والعلوم الصيدلانية، والصيدلة الإكلينيكية، وبكالوريوس التمريض، وبكالوريوس العلاج الطبيعي، وإدارة الأعمال باللغة الإنجليزية، والاقتصاد باللغة الإنجليزية، والإعلام باللغة الإنجليزية، وعلوم وتكنولوجيا النانو.

وكان الدكتور الخشت، قد قال ، إن برامج جامعة القاهرة متميزة تم إعداد لوائحها لتواكب التقدم العلمي في كافة قطاعات العلوم الهندسية والطبية والأساسية والاجتماعية والإنسانية مع وجود عدد من البرامج البينية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الأهلية ستجذب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، كما سيتم توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين المتميزين علميًا ورياضيًا.

