شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الزراعة: تجهيز وتوزيع بذرة القطن موسم 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، يرافقهم الدكتور وليد يحيي وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج - محطة الغربلة الفرنساوى التى تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة بذرة الصنف جيزة 94 الأساس ومعتمد 1 ، ومحطة الغربلة الألمانى التى تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة بذرة الصنف جيزة 96 تقاوى الأساس ومعتمد 1 ، إلى جانب زيارة محطة غربلة نزع الزغب والتى تقوم بغربلة وتجهيز وتعبئة تقاوى الصنف جيزة 94 الأساس ومعتمد 1 وذلك لمتابعة عمليات الغربلة والتجهيز ونقل البذرة للمزارعين بالإضافة لزيارة معامل إدارة فحص واعتماد التقاوى بكفر الشيخ ومتابعة عمليات الفحص والانبات.

أشاد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالعمل وحرص الجميع على العمل وبأكثر من وردية وطوال أيام العيد وذلك لتجهيز وتعبئة بذرة القطن ومتابعة عمليات النقل للجمعيات الزراعية والمحافظات خاصة مع انتهاء حصاد مساحات كثيرة من البنجر وبدء حصاد القمح مما يعنى وجود مساحات كبيرة خالية جارى تجهيزها وخدمتها للزراعة .

قال الشناوى اننا حريصين على إيصال كافة التقاوى لجميع المزارعين كما أن الوزارة ومعهد بحوث القطن قامت بتجهيز كميات بذرة تفوق المساحات المستهدفة وانه لا توجد مشكلة بالبذرة ولا كمياتها .

يأتى ذلك بناء على توجهيات السيد القصير وزير الزارعة واستصلاح الاراضى بالمرور ومتابعة تجهيز وتوزيع تقاوى القطن للموسم الجديد.