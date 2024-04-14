شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاق الموضة لمواجهة التغيرات المناخية × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صناعة الملابس الجاهزة والأزياء العالمية، من الصناعات المستهلكة للموارد الطبيعية بشكل كبير، وينجم عنها العديد من المخلفات، مع تغير خطوط الموضة العالمية، الأمر الذى يسفر عنه مخلفات الملابس وحجم كبير من الملابس المستعملة، وفتح أبواب لتصدير هذه الملابس للدول النامية في شكل حاويات.

خلال هذا التقرير نرصد أبرز تطورات ميثاق الموضة وعلاقته بالتغيرات المناخية ومتى تمت المطالبة به.

1. تم طرح ميثاق الموضة لأول مرة خلال قمة المناخ cop26 وهو غير ملزم قانونيا .

2. يشكل "ميثاق الموضة" إحدى المبادرات المستدامة العديدة التي أطلقهتها بعض العلامات التجارية لإحداث تغيي.

3. قمة مجموعة الدول الصناعية السبع تهتم بهذا الميثاق بعد دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون عام 2017 لعملية التحول نحو صناعة أكثر استدامة، وأقل إضراراً بالبيئة فقط.

4. ميثاق الموضة تتضمن عدد من البنود لوقف استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة بحلول عام 2030.

5. يسعى ميثاق الموضة الى دعم الابتكارات في مجال المنسوجات للحد من التلوث الناتج عن الألياف الدقيقة.

6. تؤكد التقارير العالمية ان صناعة الموضة تتسبب في 20٪ إلى 35٪ من الجسيمات البلاستيكية الملقاة في المحيطات.

7. ميثاق الموضة يسعى الى تحديد أرقام مستهدفة للانبعاثات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أن تصل هذه الانبعاثات إلى نقطة الصفر بحلول عام 2050.

8. تبلغ نسبة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى التي تنجم عن صناعة المنسوجات حوالى 6% .

9. ميثاق الموضة يدعو الى الالتزام بتقليل البصمة البيئية للصناعة ، وتنفيذ التنوع البيولوجي الأهداف، والسعي لتحقيق صافي صفر بحلول عام 2050

10. ميثاق الموضة يسعى لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.

11. تم إنشاء ميثاق الموضة للجمع بين الفاعلين في صناعة الأزياء والمنسوجات لوضع أهداف عملية للحد من الأثر البيئي لصناعتهم."