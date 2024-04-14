شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعامل الكنيسة مع الرهبان والكهنة المزيفين؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يواجه الأقباط الأرثوذكس وكذلك الكاثوليك شخصيات ينتحلون صفة راهب ويجمعون الأموال من المواطنين، وسرعان ما تصدر الكنيسة بيانات للتحذير منهم وعدم التعامل معهم.

وقال القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية لـ"الخليج 365"، إن سبب عدم تقديم بلاغات ضد هؤلاء الرهبان المزيفين للجهات الأمنية أن أى إجراء قانونى يقوم به أى شخص يجب أن يكون مستندا على أسباب قانونية، فالكنيسة ليس من حقها اتخاذ أى إجراء إلا إذا كان هناك مخالفة قانونية واضحة تمس الكنيسة، ولذلك فهى تلجأ إلى إصدار البيانات التحذيرية للمواطنين.

وحذرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على لسان الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة والمنيل وفم الخليج من شخص كاهن مزيف يدعى الأب دانيال يتواصل تليفونيا مع سيدات ويعرض عليهن فرصة عمل فى محو الأمية مقابل مرتب مغرى ويطلب منهن إرسال صور وبيانات شخصية على رقم هاتفه.