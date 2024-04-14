شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إجمالي الصادرات الزراعية العام الماضي 7.5 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة إلى معامل معهد الصحة الحيوانية ومتبقيات المبيدات لمتابعة سير العمل ولقاء الباحثين بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية

أكد القصير أن الهدف من الزيارة متابعة سير العمل فى المعامل المعنية بمنظومة سلامة الغذاء للسوق المحلى ودعم الصادرات الزراعية المصرية حيث اشاد بالجهود التى يقوم بها الباحثين فى هذا المجال.

وقال أن الوزارة تمتلك مجموعة من المعامل على أعلى مستوى لفحص الأغذية سواء المطروحة فى الأسواق المحلية أو للتصدير واصبحت معامل مرجعية ودولية للاتحاد الافريقى ومنطقة الشرق الأوسط حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة فى مجال سلامة الغذاء النباتى وذات الأصل الحيوانى .

وأضاف وزير الزراعة أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث والتطوير والمعامل وكل ما يتعلق بالأمن الغذائى لانه يرتبط بالأمن القومى للدول مشيرا إلى أنه فى ظل محدودية الموارد الطبيعية مثل الأراضى والمياه أصبح الاهتمام بزيادة الإنتاجية هو الحل السحرى لمواجهة التحديات والازمات ويأتى ذلك من خلال البحوث التطبيقية

وتابع القصير أن الدولة تسخر كل امكانياتها لدعم منظومة الأمن الغذائى والأنشطة المرتبطة بالزراعة مؤكدا أن قطاع الزراعة شهد خلال حكم فخامة الرئيس السيسى نهضة غير مسبوقة وإجراءات استباقية مكنت الدولة من مواجهة التحديات والازمات العالمية وتحقيق الأمن الغذائى لمواطنيها .

وفى نهاية الجولة وجه وزير الزراعة الباحثين ببذل مزيد من الجهد لمواكبة النهضة التى تشهدها منظومة الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطنى حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية العام الماضى 7,5 مليون طن ونسعى إلى تجاوز ال 8 مليون طن هذا العام مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى لزيادة الصادرات وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي

كما وجه بتكثيف الرقابة على المنتجات الغذائية فى الأسواق المحلية وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومنافذ بيع الجملة والقطاعى وتحليلها فى معامل الوزارة لضمان سلامة الغذاء للمواطن المصرى ،مع اتخاذ كافة الاجراءات والرقابة والحوكمة لضمان عدم التلاعب فى نتائج التحليل بعد استلامها ،

وكان وزير الزراعة كان قد قام صباح اليوم بجولة فى معامل صحة الحيوان ومتبقيات المبيدات تفقد خلالها المعامل والاجهزة الحديثة التى تم تزويد المعامل بها .

كما أعطى إشارة بدء خدمة النداء الآلى بالمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والتى تاتى فى إطار جهود الوزارة للتحول الرقمى والتوسع فى تقديم الخدمات الالكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والعملاء.