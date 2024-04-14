شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 500 مخالفة تموينية لمحال ومخابز خلال إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 500 حالة مخالفة تموينية خلال إجازة عيد الفطر المبارك تنوعت ما بين التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة للخبز بالاضافة إلى ضبط مخالفات الاستيلاء على 391 بطاقة تموينية بحوزة بداليين تموينين لصرف الدعم وقد تم تحرير محاضر بكافة المخالفات من خلال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وبالتعاون مع الأحياء والمراكز والمدن المعنية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص أجهزة المحافظة على توفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وأنه تم توجيه مسؤلى الجهات المعنية بتشكيل لجان لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من استقرار توريد السلع وسلامة المواد المتداولة.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير المتابعة الخاص بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حول مجهودات الجهات المعنية خلال إجازة العيد، والذى أشار إلى تشكيل أجهزة المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لـ20 لجنة متابعة للأسواق والتى تمكنت من تسهيل توريد وعرض مختلف السلع التموينية خاصة الإستراتيجية منها بالإضافة للحوم والدواجن والأسماك بالكميات الكافية والتى تغطى إحتياجات المواطنين.

وأوضح التقرير استقرار عمليات عرض إسطوانات البوتاجاز والخبز وإلتزام الجهات الموردة والباعة بالأسعار المعلنة وضبط حالات المخالفة.