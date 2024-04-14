شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية جارديان تدعو الغرب لمنع نتنياهو من جر المنطقة لحرب إقليمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "لابد من وقف المزيد من التصعيد بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل"، علقت صحيفة الجارديان البريطانية فى افتتاحية عددها الصادر اليوم على الهجوم الإيراني على إسرائيل، وقالت إن الهجوم العسكري من المحتمل أن يؤدي تحويل الأزمة في غزة إلى حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط، ولذلك يتعين على القادرة الغربيين بذل كل الجهود لمنع نتنياهو من جر المنطقة نحو حرب إقليمية شاملة، من خلال نزع فتيل هذه المواجهة المباشرة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة تماماً.

وأوضحت الافتتاحية أن هذا هو السيناريو الذي كانت الحكومات الغربية والعربية تخشاه منذ هجوم 7 أكتوبر ، والآن بعد أن حدث الأسوأ، لا أحد يستطيع أن يعرف أين أو كيف سينتهي.

يذكر أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع فى المنطقة وظلت تسعى جاهدة لخفض التصعيد والتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.

وتابعت الافتتاحية أن التقارير الأولى من إسرائيل، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، ذكرت أن إيران أطلقت عشرات الطائرات بدون طيار على أهداف إسرائيلية مفترضة. ثم جاءت أنباء مفادها أن إيران كانت تطلق أيضاً صواريخ كروز ــ وهو تهديد أعظم وأسرع كثيراً. وقالت إسرائيل إن دفاعاتها الجوية وأنظمتها المضادة للصواريخ في حالة تأهب قصوى وإن المجال الجوي الإسرائيلي مغلق. وأعلن الأردن والعراق عن إجراءات مماثلة. وذكرت تقارير سعودية أن الولايات المتحدة اعترضت بعض الطائرات بدون طيار فوق سوريا والعراق. كما أطلق حزب الله في لبنان وقوات الحوثيين في اليمن صواريخ على إسرائيل فيما بدا وكأنه هجوم منسق.

وأضافت أنه يجب الافتراض أنه إذا ضربت الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية أهدافا على الأراضي الإسرائيلية أو ضربت مدنا إسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو سترد بالمثل، كما هددت بالقيام بذلك. وفي الأسبوع الماضي، أشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة ستدعم وربما تنضم إلى أي عمل عسكري إسرائيلي انتقامي. وقال إن إسرائيل تحظى بدعم أمريكى "قوي". وفي مثل هذه الحالة فإن الضغوط المفروضة على حلفاء أمريكا وإسرائيل للمساعدة في أي اشتباكات لاحقة سوف تكون كبيرة. وحذرت الافتتاحية أنه يجب على ريشي سوناك أن يفكر مليًا فيما سيفعله بعد ذلك.

يشار إلى أن مسئول رفيع المستوى بإدارة بايدن قال إن الرئيس الأمريكى أوضح لبنيامين نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك فى أى عمليات هجومية ضد إيران.