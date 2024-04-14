شكرا لقرائتكم خبر عن خاص بالمحلات العامة.. إجراءات تعديل رخصة محل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل أصحاب المحال العامة بمحافظة الجيزة عن المستندات المطلوبة وخطوات تعديل رخصة محالهم من خلال المركز التكنولوجي بالمدينة أو الحي التابعين له، إذ يتطلب للحصول على الخدمة اتباع عددًا من الخطوات والإجراءات نوضحها في السطور التالية:

أولًا: الخطوات والإجراءات



-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-عند الموافقة على تعديل النشاط يتم سداد رسم المعاينة بالخزينة المختصة.

-بعد إجراء المعاينة تقوم الإدارة المختصة بتحديد اشتراطات التعديل إن وجدت.

-الذهاب للمركز التكنولوجي عند إتمام الاشتراطات وتقديم طلب بذلك.

-تقوم الإدارة المختصة بالمعاينة للتأكد من تنفيذ اشتراطات الرخصة.

-اعتماد تعديل الرخصة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

-استلام الرخصة وتبقي الخدمة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة



-صورة بطاقة الرقم القومي.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

-أصل الترخيص.

-صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

-3 نسخ من الرسومات الهندسية بالتعديل المطلوب معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية (في حالة الحاجة إليها).

-صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات).

-موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

-موافقة الجهات المختصة (الهيئة العامة للتصنيع، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وزارة الصحة، وغيرها من الجهات وذلك بالنسبة للأنشطة التي تخص كلًا منها).

-إيصال سداد الرسوم.

يُذكر أن محافظة الجيزة تشهد إنشاء مركز تكنولوجي جديد بهضبة الأهرام في حي الهرم؛ تحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة، إذ سيسهم المركز الجديد في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في مختلف الأماكن.