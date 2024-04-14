شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول إسرائيلي: سنرد على الهجوم الإيراني لكن نطاق هذا الرد لم يتحدد بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل: "سي إن إن نقلا عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني لكن نطاق هذا الرد لم يتحدد بعد".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: من المتوقع مناقشة خيارات الرد على الهجوم الإيراني خلال اجتماع مجلس وزراء الحرب اليوم.

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.