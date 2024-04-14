شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: الهجوم الإيرانى سيؤدى لارتفاع جديد فى أسعار النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إن الأحداث الجارية فى الشرق الأوسط، والتصعيد بين إيران وإسرائيل، بعد الهجوم الإيرانى على إسرائيل بشكل مباشر للمرة الأولى بمائة طائرة بدون طيار وصورايخ كروز، كما كانت تحذر منذ بضعة أيام ردا على القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية فى دمشق، فى الأول من أبريل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت بنسبة 2% يوم الجمعة الماضية، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر، عندما اندلع الصراع في غزة، كما أصبح الذهب والسندات السيادية أكثر تكلفة، وكان ذلك بسبب احتمال وقوع هجوم وشيك من جانب إيران، وهو ما ينذر بارتفاع جديد فى الاسعار بعد الهجوم الإيرانى.

وأوضحت الصحيفة أن احتمال وقوع هجوم وشيك من قبل إيران ضد إسرائيل الأسبوع الماضى أدى إلى زيادة التوتر في الأسواق: في الساعات الأخيرة كانت هناك زيادات كبيرة في أسعار النفط والذهب والسندات السيادية.

وفي حالة النفط الخام، فقد ارتفع سعره بنسبة 20% حتى الآن هذا العام، بعد أن ارتفع بعد بدء الحرب على غزة في أكتوبر الماضى ، وفى الجمعة الماضية، على سبيل المثال، ارتفع سعر النفط بنسبة 2% ووصل إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر، عندما اندلعت الحرب في القطاع.

وارتفع خام برنت، خام النفط القياسي في أوروبا، بنسبة 2.5% وتجاوز 92 دولارًا للبرميل. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو مؤشر قياسي في الولايات المتحدة، بنسبة 2.4% في نفس الوقت وبلغ حوالي 87.5 دولارًا للبرميل.

ولامس خام برنت، خام النفط القياسي في أوروبا، 92.2 دولارًا للبرميل، على الرغم من أنه فقد قوته لاحقًا ويبلغ الآن حوالي 91 دولارًا، بزيادة قدرها 1.3%. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو معيار قياسي في الولايات المتحدة، بنسبة 1.5% ويتجاوز 86.3 دولارًا للبرميل.

وصل سعر الذهب، وهو أحد أصول الملاذ الآمن في فترات عدم اليقين، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الجلسة. وتم الوصول إلى أعلى مستوى عند 2431.52 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات بلومبرج. وفي الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش كان السعر حوالي 2380 دولارًا.

كما شهدت أسعار السندات السيادية ارتفاعات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض عوائدها (التي تتطور في الاتجاه المعاكس). تعتبر سندات أقوى الاقتصادات أيضًا من الأصول الآمنة في أوقات التوتر.