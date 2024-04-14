من الغد.. النقل تعلن مواعيد التشغيل الجديدة لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من صباح الاثنين الموافق 15 إبريل 2024 وذلك على النحو التالي:-

أولا : الخطين الأول والثاني:-

- يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر بـ 1090 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

وتبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 ص ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:15 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:30 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 11:40 م، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 11:00 م، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 11:00 م، كما أنه يتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفة لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور.

ثانيا: الخط الثالث:-

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام أول قطار من روض الفرج في تمام الساعة 6:15 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة 22:32 مساءً

قيام آخر قطار من روض الفرج في تمام الساعة 23:00 مساءً

آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 23:15 مساءا

آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 23:15 صباحا

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 347 رحلة.

ثالثا: القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام أول قطار من عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا

قيام آخر قطار من عدلي في تمام الساعة منصور 11:30 مساءً

قيام آخر قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً

وسيكون إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة.