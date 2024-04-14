9 صور بالخطوات.. شروط ورابط التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلقي طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الخامسة، والذي ينتهي التقديم عليه خلال ساعات.

وحددت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مدة البرنامج التدريبي والتي تصل إلى 8 أشهر كاملة.

كما حددت الأكاديمية شروط الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وهي على النحو التالي:

1- على المتقدم أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي.

2- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

3- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك (لم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف).

ويمكن التسجيل في البرنامج والاطلاع على التفاصيل كافة، من خلال الدخول إلى الرابط التالي، من هنا.

خطوات التسجيل في البرنامج الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة

1- الدخول على الموقع الإلكتروني والضغط على "سجل الآن".

2- إنشاء حساب جديد.

3- إذا كنت مسجلا على موقع الأكاديمية من قبل قم بإدخال نفس الإيميل الخاص بك.

4- اختيار البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

5- قراءة الشروط والأحكام جيدًا والتأكد من تجهيز الأوراق المطلوبة للتقدم.

6- تأكيد الموافقة على الشروط والأحكام.

7- التأكد من ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.