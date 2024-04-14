مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024 من الغد.. صور تكشف خطة تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينتهي العمل بقرار وقف خطة تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، بنهاية اليوم الأحد، على أن يتم العودة لتطبيق جداول تخفيف الأحمال اعتبارًا من الاثنين.

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، في يوليو الماضي، والتى سيتم تنفيذها اعتبارا من الغد بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، فى المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتيالكهرباء والبترول.

ويتم استثناء 4 مناطق ومحافظات وهي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية التي يتم استثناؤها من أقسام شرطة ومستشفيات وغيرها.