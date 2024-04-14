شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى لبحث سبل الرد على الهجوم الإيرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل نقلا عن مراسلة القناة "بدء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث سبل الرد علي الهجوم الإيراني".

نفذت إيران السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.