حدث في 8 ساعات| ننشر جداول تخفيف أحمال الكهرباء.. ومواعيد التشغيل الجديدة لمترو الأنفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان موعد بداية عودة تخفيف أحمال الكهرباء مرة آخرى، والذي يبدأ غدا الاثنين 15 إبريل، كما أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

جداول تخفيف الأحمال 2024 محافظة الجيزة.. 53 صورة بمواعيد قطع الكهرباء

يبدأ غدا الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال ومواعيد قطع الكهرباء التي كان مجلس الوزراء أعلنها منتصف العام الماضي، وتم وقف تطبيقها خلال شهر رمضان 2024.

وحدد قرار مجلس الوزراء في نهاية شهر يوليو 2023، جداول مواعيد خطة تخفيف الأحمال الكهربائية في المحافظات على مستوى الجمهورية.

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9 صور بالخطوات.. شروط ورابط التسجيل في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب، تلقي طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الدفعة الخامسة، والذي ينتهي التقديم عليه خلال ساعات.

وحددت الأكاديمية الوطنية للتدريب، مدة البرنامج التدريبي والتي تصل إلى 8 أشهر كاملة.

كما حددت الأكاديمية شروط الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

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رئيس غرفة صناعة الدواء يكشف موقف زيادة الأسعار و"النواقص"

كشف الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، عن موقف المفاوضات الجارية مع هيئة الدواء بشأن تحريك الأسعار، على وقع تحرير سعر الصرف.

وقال "الليثي" في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه "لا جديد في المفاوضات مع هيئة الدواء بهذا الشأن، ويبقى الوضع كما هو عليه"، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تتلقى الغرفة ردًا من هيئة الدواء بشأن المقترحات التي تقدمت بها لزيادة الأسعار خلال الأسبوعين المقبلين.

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تصل لـ250 ألف جنيه.. ننشر مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء - مستند

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين بعض أوضاعها، تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ خلال أيام.

وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، طبقًا للمساحة الواردة بطلب التصالح، وبحد أقصى المبالغ التالية:

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كيف يتم المفاضلة بين المتقدمين في أراضي مسكن للأفراد؟

بدأت وزارة الإسكان يوم الإثنين الماضي 1 إبريل في إجراءات الحجز بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، بنظام الطرح الدائم؛ ويستمر حتى 30 مايو المقبل.

الطرح الجديد من الأراضي يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز اضغط هنا، بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، ودون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

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من الغد.. النقل تعلن مواعيد التشغيل الجديدة لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل اليومي لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT بدءا من صباح الاثنين الموافق 15 إبريل 2024 وذلك على النحو التالي:-

- يشمل جدول التشغيل بالخطين الأول والثاني عدد رحلات تقدر بـ 1090 رحلة يوميًا، وذلك بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني.

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بعد تعليقها مؤقتًا.. مصر للطيران تُعيد تسيير رحلاتها مع 3 دول عربية

قررت شركة مصر للطيران إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالأردن والعراق ولبنان؛ نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران في تلك الدول.

يأتي ذلك بعد ساعات من قرار الشركة بتعليق رحلاتها مؤقتا في كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، وإغلاق تلك الدول المجال الجوي أمام حركة الطيران.

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