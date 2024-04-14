صواريخ العيد.. عزة مصطفى عن الهجوم الإيراني على إسرائيل: "ضحك على الدقون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الأنباء المتداولة بشأن بدء اجتماع مجلس الأمن القومي لبحث الأوضاع التي أُثيرت أمس بين إيران وإسرائيل، قائلة: كل ده في مصلحة إسرائيل ونتنياهو وأمريكا.

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد ، "الفرقعة وطرقعة صواريخ العيد اللي حصلت مجرد ضحك على الذقون، لأن إيران عمرها ما دخلت مع إسرائيل في حرب عشان فلسطين".

وتابعت: "اللي حصل إمبارح عشان الناس تنسى غزة وفلسطين، وفيه عوامل كبيرة مشتركة بين إسرائيل وأمريكا تجاه تلك الأحداث".

وأوضحت، أن سياسة إسرائيل مثلها مثل سياسة إيران في التفاوض، وكلاهما يشبه تكتيك صناعة السجاد.

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