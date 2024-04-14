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ننشر جدول قطع الكهرباء في المعادي وحلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وأعلن مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي نفس الخطة التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الاثنين، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر الخليج 365 وفق بيان حكومي، جدول تخفيف الأحمال في محافظة القاهرة بمناطق المعادي وحلوان وفقا للجدول، ويبدأ انقطاع التيار لمدة ساعة على مدار اليوم في مناطق مختلفة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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