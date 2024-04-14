هل ترتفع أسعار الأدوية 50%؟.. رئيس الشعبة يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء أمن قومي ولها بعد اجتماعي، وصناعة الدواء المحلية تغطي 92% من الاحتياج المحلي، لافتًا إلى أن الصناعة تحملت أزمة كورونا ولم تحمل المواطنين أسعار إضافية.

وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،اليوم الأحد، أن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار في السوق السوداء لعدم قدرتها على التحمل للتكاليف والفوارق، مشددًا على أن هيئة الدواء هي التي تقف على تسعير الدواء.

وأوضح أن زيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك، وحال وجود فوارق ستتحمل الصناعة هذه الفوارق، مشددًا على أن مرتبات العاملين في القطاع ستزيد إلى 6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر الدواء تغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين.

تابع قائلا: طالبنا برفع سعر الدواء 50% وهيئة الدواء هي من ستقرر تلك الزيادة وإلا ستكون هناك نواقص عدة في السوق، مختتمًا: الدولة عليها دعم القطاع بالعملة الصعبة والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.

اقرأ أيضا :

هل يؤثر التوقيت الصيفي على خطة انقطاعات الكهرباء؟